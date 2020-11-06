На Житомирщине обнаружили вспышку чумы у свиней

6 ноября, 2020, 12:46

В Житомирской области в хозяйстве Новоборовского психоневрологического интерната обнаружили африканскую чуму свиней

Об этом сообщил начальник Главного управления Госпотребслыжбы в Житомирской области Александр Шпита в Facebook.

"5 ноября до Главного управления Госпотребслыжбы в Житомирской области поступило сообщение о случае заболевания свиней в подсобном хозяйстве Новоборовского психоневрологического интерната в пгт Новая Боровая Хорошевского района", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экспертиза подтвердила африканскую чуму свиней.

Сейчас в очаге заболевания проводят мероприятия по локализации и недопущению распространения болезни.