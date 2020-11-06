На Житомирщине обнаружили вспышку чумы у свиней
6 ноября, 2020, 12:46
В Житомирской области в хозяйстве Новоборовского психоневрологического интерната обнаружили африканскую чуму свиней
Об этом сообщил начальник Главного управления Госпотребслыжбы в Житомирской области Александр Шпита в Facebook.
"5 ноября до Главного управления Госпотребслыжбы в Житомирской области поступило сообщение о случае заболевания свиней в подсобном хозяйстве Новоборовского психоневрологического интерната в пгт Новая Боровая Хорошевского района", - говорится в сообщении.
Отмечается, что экспертиза подтвердила африканскую чуму свиней.
Сейчас в очаге заболевания проводят мероприятия по локализации и недопущению распространения болезни.
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