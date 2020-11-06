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Espreso.tvОперація об'єднаних силНа Донбассе оккупанты дважды нарушили перемирие: применили гранатометы и стрелковое оружие

На Донбассе оккупанты дважды нарушили перемирие: применили гранатометы и стрелковое оружие

С начала текущих суток, 6 ноября, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

"С начала текущих суток, 6 ноября, в полосах ответственности наших бригад зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников", - говорится в сообщении.

Так, в районе населенного пункта Авдеевка оккупанты применяли стрелковое оружие и гранатометы различных систем.

А неподалеку от Новолуганского оккупант открывал огонь из стрелкового оружия.

Отмечается, что боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет.

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