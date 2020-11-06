Минсоцполитики и Минцифры планируют упростить и перевести в онлайн получение социальных выплат
Об этом сообщает Правительственный портал.
Согласно сообщению, одной из главных задач является создание Единого социального реестра на базе Реестра застрахованных лиц Пенсионного фонда Украины и его формирование таким образом, чтобы обеспечить максимальную интеграцию с другими государственными реестрами и базами данных.
"Такой подход обеспечит постепенный отказ от бумажных справок и документов, необходимых для определения права человека на государственные пособия и льготы в соответствии с законодательством", - пояснили в пресс-службе.
Отмечается, что после этого украинцы смогут обращаться онлайн за помощью для детей, над которыми установлена опека или попечительство; пособиями на детей одиноким матерям; помощью при усыновлении ребенка; пособиями на детей, больных тяжелыми заболеваниями; на ребенка, получившего тяжелую травму, требующего трансплантации органа или паллиативной помощи, а также государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью.
Кроме того, онлайн можно будет проверить и получить информацию о социальном статусе гражданина; общеобязательном государственном страхованим; пенсионном удостоверении и пенсионном деле; инвалидности лица.
Также онлайн можно будет сформировать справку о заработной плате, уплачены страховые взносы, размер пенсии.
В пресс-служба отметили, что Минсоцполитики и Минцифры подадут на рассмотрение Кабинета министров соответствующий проект положения до 1 декабря.
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