Минфин анонсировал льготные ипотеки под 5-7% годовых

6 ноября, 2020, 14:49

Министерство финансов анонсировало запуск льготных программ ипотеки и финансового лизинга под 5-7% годовых

Об этом министр финансов Сергей Марченко сказал в интервью изданию Минфин.

"Предполагается совершенно новая история в доступности для граждан при покупке жилья. Создается специальная компания, которая будет докапитализированная правительством и сможет обеспечить создание финансово-кредитных механизмов, а именно: запустить ипотечное кредитование и финансовый лизинг на жилье на приемлемых условиях", - сказал Марченко.

Так, по его словам, планируется предоставление таких кредитов на сумму до 2 млн грн по низким процентным ставкам, приблизительно от 5 до 7% годовых на срок от 60 до 240 месяцев. Первый взнос при этом должен составлять не менее 20%. Также предусмотрены определенные требования к жилью и ограничению по площади: на одного человека не более 52 кв. м. Речь идет, в первую очередь, о первичном рынке жилья.

"Второе направление в сфере содействия обеспечения граждан жильем - финансовый лизинг на срок до 20 лет с процентной ставкой около 5% годовых и без уплаты первого взноса. Указанное направление финансирования будет направлено для сохранения рабочих мест, содействие обеспечению жильем военных, полицейских и других служащих" , - отметил Марченко.

По его словам, в общем на первом этапе предполагается предоставить 12,5 тыс. ипотечных кредитов и приобрести 18,8 тыс. квартир в финансовый лизинг. В дальнейшем правительство будет развивать и находить дополнительные источники финансирования для расширения программ.

Министр добавил, что государство будет брать на себя риски, в том числе инфляционные. Проведение докапитализации компании и учреждения программ планируется уже в этом году.

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