Минэкономики: аудит Государственного агентства резерва подтвердил миллионные убытки и тотальное разворовывание

6 ноября, 2020, 13:24

Аудит Госрезерва подтвердил исчезновение тысяч тонн запасов, наличие просроченных продовольственных товаров на сотни миллионов гривен, а также многомиллионные финансовые махинации

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"Полупустые склады, исчезновение тысяч тонн запасов в неизвестном направлении, просроченные продовольственные товары на сотни миллионов гривен, катастрофическое состояние предприятий, хозяйственный беспорядок и многомиллионные финансовые махинации - это перечень лишь некоторых основных пунктов из заключения Госаудитслужбы, которая проводила ревизию "Госрезерв", - говорится в сообщении.

В частности, по результатам проверок наличия зерновых запасов было обнаружено порчи зерна и невозможность его дальнейшего использования для кормов на сумму 35,5 млн грн. Причиной этого стало небрежное и ненадлежащее хранение без соблюдения каких-либо регламентов.

"К примеру, сроки хранения зерновой продукции составляют 2 года, тогда как масса зерна на госпредприятиях - продукция 2010-2011 годов", - отметили в пресс служба.

Кроме того, нехватка зерна только на одном из предприятий "Госрезерва" составила 27,9 млн грн. При этом отмечается, что эта стоимость указана в учетных ценах на момент закладки, то есть на сегодня сумма убытков может составлять в несколько раз выше цифру.

Кроме того, по результатам проверки хранения продуктов питания выявлено, что на предприятиях хранятся товары продовольственной группы, сроки которых уже давно закончились. Таких просроченных товаров насчитывается более чем 100 млн грн. Также на предприятиях нашли просроченные товары непродовольственной группы на сумму 200 млн грн.

О финансово-хозяйственной деятельности предприятия "Госрезерва", то сумма нарушений составила 31,4 млн грн, а по аппарату Госрезерва - на 1,7 млн грн.

Кроме того, ревизии установили нарушение законодательства при осуществлении публичных закупок без заключения договоров.

В пресс-службе отметили, что масштабная ревизия с привлечением всех компетентных органов происходила впервые за последние годы по инициативе Минэкономики и по поручению Кабинета министров. Материалы аудита переданы в Национальное антикоррупционное бюро Украины, Службу безопасности Украины и Национальной полиции.

Отметим, Государственное агентство резерва было основано в 1991 году. Стратегическими функциями Госрезерва является формирование, размещение, хранение и обновление продовольственных и непродовольственных запасов первой необходимости. В состав Госрезерва входят мощности по хранению продовольственных товаров, 18 аграрных госпредприятий, 5 нефтяных комбинатов и Украинский государственный научно-исследовательский институт "Ресурс".

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