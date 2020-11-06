6 ноября, 2020, 15:24

Международные резервы Украины в октябре сократились на 1,5% и составили $ 26,1 млрд в эквиваленте

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Согласно сообщению, по состоянию на 1 ноября международные резервы Украины по предварительным данным составили $26,1 млрд (в эквиваленте). В октябре они уменьшились на 1,5% вследствие погашения внешних и внутренних обязательств государства и проведения валютных интервенций Национальным банком для сглаживания курсовых колебаний на валютном рынке.

Отмечается, что динамика резервов на протяжении октября определяли операции правительства по управлению государственным долгом. Так, общий объем платежей по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте составил $381 млн. В частности, $213,3 млн были направлены на обслуживание и погашение внутренних государственных облигаций (ОВГЗ), номинированных в иностранной валюте, $78 млн - на обслуживание еврооблигаций (ОВГЗ), остальные средства - на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте. В то же время валютные поступления в пользу правительства составляли $188 млн (в эквиваленте).

Кроме того, на динамику международных резервов в течение месяца повлияли операции НБУ на межбанковском валютном рынке. В отдельные дни октября спрос на валюту на межбанковском валютном рынке превышал предложение вследствие оживления деловой активности, в том числе активизации импортеров. Для сглаживания колебаний в сторону обесценения Национальный банк провел несколько интервенций по продаже валюты на сумму $191,3 млн.

Также отмечается, что стоимость финансовых инструментов вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют уменьшилась на $1,1 млн.

В НБУ отметили, что текущий объем международных резервов покрывает 4,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.

Напомним, международные резервы Украины в сентябре сократились на 8,7% и составили $ 26,5 млрд в эквиваленте.

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