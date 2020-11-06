Мэр Варшавы запретил националистам проводить марш в День независимости

6 ноября, 2020, 17:50

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский, учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, запретил националистическим силам проводить в День независимости Польши, 11 ноября, "Марш независимости"

Об этом мэр столицы Польши написал в Твиттере.

"В связи с негативным решением санэпида не даю согласия об организации 11 ноября инициированного Марша независимости. Решение санитарной инспекции, о котором также просил воевода, указывает на сложную эпидемиологическую ситуацию в связи с коронавирусом, особенно в Варшаве и в Мазовецком воеводстве", - написал Тшасковский.

В другом посте мэр Варшавы отметил, что он не может запретить демонстрации против абортов в Варшаве, поскольку они имеют характер спонтанных собраний. По его словам, запретить эти демонстрации может только полиция.

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий ранее также призвал организаторов Марша независимости воздержаться от его проведения.

Реагируя на решение Тшасковского, один из организаторов Марша независимости Роберт Бонкевич написал в Твиттере, что в таком случае Марш независимости также будет проведен "спонтанно".

Как известно, с 22 октября в Польше продолжаются массовые протесты против решения Конституционного трибунала по ограничению абортов в стране. 30 октября в Варшаве был проведен масштабный марш против запрета абортов, в котором приняли участие до 100 тыс. человек. Одним из его участников был также и мэр Варшавы Тшасковский.

По состоянию на 5 ноября вся Польша находится в "красной" зоне с жесткими ограничениями, в частности запретом массовых собраний более пяти человек.

За минувшие сутки в Польше зафиксировано 27 086 случаев инфицирования коронавирусом, умерли 445 человек. Это самый высокий показатель смертности от начала пандемии COVID-19.

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