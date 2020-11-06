Макрон поддержал Зеленского о необходимости проведения "нормандского" саммита, - ОПУ

6 ноября, 2020, 09:12

Об этом сообщает пресс служба Офис президента .

Зеленский выразил соболезнования Макрону и французскому народу в связи с гибелью граждан Франции во время терактов.

Собеседники обсудили ситуацию коронавирусом.

"Хочу подтвердить поддержку вашей инициативы по налаживанию производства стратегических товаров медицинского назначения и оборудования в Европе. Мы готовы оказать посильную поддержку в налаживании такого производства с участием украинских предприятий - производителей защитных масок, халатов и дезинфекторов", - сказал Зеленский.

Президент Украины рассказал, что от 27 июля продолжается дольше перемирие за весь период с начала войны в Донбассе.

"Важным результатом является отсутствие жертв среди мирного населения в результате боевых действий. В то же время из-за целенаправленной эскалации ситуации двое украинских военных погибли, еще двое были ранены", - рассказал Зеленский.

Он также сообщил, что несмотря на несколько обменов пленными и прогресс в зоне боевых действий, много договоренностей лидеров Нормандской четверки до сих пор не выполняются.

Макрон поддержал украинского коллегу в том, чтобы переговоры лидеров стран Нормандского формата состоялись как можно быстрее. Он заверил, что Украина может рассчитывать на его решимость в том, чтобы способствовать окончанию войны.

Зеленский отметил, что Украина неуклонно выполняет договоренности и уже на днях готова открыть два КПВВ на линии разграничения.

Макрон отметил, что сдержит слово о посещении Киев с визитом, как только это станет возможным.