Курс валют: НБУ укрепил гривну по отношению к доллару

6 ноября, 2020, 10:10

На пятницу, 6 ноября, НБУ установил валютный курс на уровне 28,36 грн / $, 33,58 грн / евро и 3,67 грн за 10 российских рублей

Об этом сообщает сайт НБУ.

На наличном рынке 6 ноября состояние на 10:10, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 28,3, продают - по 28,35 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 28,25 до 28,34 грн / $, продажи - в пределах 28,34-28,40 грн / $.

Накануне, 5 ноября,официальный курс гривны составлял 28,51 грн / $, 33,43 грн / евро и 3,61 грн за 10 российских рублей.

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