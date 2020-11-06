Крымчане могут отсудить у РФ стоимость утраченного имущества, обратившись в ЕСПЧ, - Госгеокадастр

6 ноября, 2020, 08:38

Жители оккупированного Крыма, у которых оккупант отобрал имущество, могут взыскать его стоимость, обратившись в Европейский суд по правам человека

Об этом рассказал первый заместитель главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Анатолий Мирошниченко в эфире одного из телеканалов, передает Укринформ.

"Контроль на этой территории осуществляет Российская Федерация, и открывает возможность для выдвижения претензий к РФ. Можно взыскать с государства-ответчика как минимум стоимость ущерба. Мы надеемся, что суд также сможет обязать государство-ответчика - Россию - принять меры общего характера. Такая возможность у суда тоже есть ", - отметил Мирошниченко.

По его словам, в ЕСПЧ уже подано много заявлений о защите права на владение имуществом.

Мирошниченко также убежден, что шансы получить компенсацию высокие, поэтому если лицо потребует определенную сумму за обращение в ЕСПЧ, скорее всего, она ее получит.