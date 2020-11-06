 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКрымчане могут отсудить у РФ стоимость утраченного имущества, обратившись в ЕСПЧ, - Госгеокадастр

Крымчане могут отсудить у РФ стоимость утраченного имущества, обратившись в ЕСПЧ, - Госгеокадастр

Жители оккупированного Крыма, у которых оккупант отобрал имущество, могут взыскать его стоимость, обратившись в Европейский суд по правам человека

Об этом рассказал первый заместитель главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Анатолий Мирошниченко в эфире одного из телеканалов, передает Укринформ.

"Контроль на этой территории осуществляет Российская Федерация, и открывает возможность для выдвижения претензий к РФ. Можно взыскать с государства-ответчика как минимум стоимость ущерба. Мы надеемся, что суд также сможет обязать государство-ответчика - Россию - принять меры общего характера. Такая возможность у суда тоже есть ", - отметил Мирошниченко.

По его словам, в ЕСПЧ уже подано много заявлений о защите права на владение имуществом.

Мирошниченко также убежден, что шансы получить компенсацию высокие, поэтому если лицо потребует определенную сумму за обращение в ЕСПЧ, скорее всего, она ее получит.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 ноября, 2020 пятница

5 ноября, 2020 четверг

больше новостей

6 ноября, 2020 пятница

5 ноября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать