Крымчане могут отсудить у РФ стоимость утраченного имущества, обратившись в ЕСПЧ, - Госгеокадастр
Об этом рассказал первый заместитель главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Анатолий Мирошниченко в эфире одного из телеканалов, передает Укринформ.
"Контроль на этой территории осуществляет Российская Федерация, и открывает возможность для выдвижения претензий к РФ. Можно взыскать с государства-ответчика как минимум стоимость ущерба. Мы надеемся, что суд также сможет обязать государство-ответчика - Россию - принять меры общего характера. Такая возможность у суда тоже есть ", - отметил Мирошниченко.
По его словам, в ЕСПЧ уже подано много заявлений о защите права на владение имуществом.
Мирошниченко также убежден, что шансы получить компенсацию высокие, поэтому если лицо потребует определенную сумму за обращение в ЕСПЧ, скорее всего, она ее получит.
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