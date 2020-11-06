Крупные телеканалы США прервали выступление Трампа, когда он заявил о махинациях на выборах
Как сообщает The Verge, выступление Трампа прервали телеканалы MSNBC, ABC, CBS, CNBC, NBC, а также издание USA Today.
"Мы снова оказались в необычной ситуации - не только прерываем выступление президента США, но и исправляем его", - прокомментировал ситуацию телеканале MSNBC.
"Не предоставив доказательств, Трамп заявил, что президентские выборы были фальсифицированы и прошли с нарушениями. Мы прекращаем трансляцию и удаляем видео с наших платформ. Наша работа - распространять правду, а не безосновательные теории заговора", - заявила главный редактор USA Today Николь Кэролл.
Как пояснил ведущий CNBC, передачу остановили, потому что "большая часть сказанного Трампом была неправдой".
Во время своего выступления Трамп вновь заявил о махинациях со стороны Демократической партии во время всеобщих выборов в США. "Если учитывать законные голоса, я легко выиграю. Если считать незаконные голоса, то они могут попытаться украсть у нас выборы", - сказал он.
Напомним, в четверг Трамп сообщил, что собирается подавать иски против штатов, в которых побеждает демократ Джо Байден. Якобы есть доказательства фальсификации и мошенничества на выборах его оппонента.
Кроме того, Трамп заявил, что результат президентских выборов в Соединенных Штатах должен будет решить верховые суд.
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