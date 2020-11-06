Конституционных оснований для роспуска ВР нет, - Корниенко

6 ноября, 2020, 21:18

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, комментируя заявление президента Владимира Зеленского о возможном роспуске ВР, заявил, что сейчас парламент для страны важен

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, сообщает Цензор. НЕТ,

Корниенко ответил на вопрос, как во фракции "Слуга народа" отреагировали на возможность роспуска Рады.

"Мы поняли ссылки президента немного шире, что это просто такое беспокойство до такой степени событиями, которые происходят в суде, в стране и непосредственно во фракции", по поддержке либо не поддержке определенных законопроектов. По дискуссии вообще о роспуске, я думаю, что сейчас для страны парламент важен в такой трудный момент, мы это вчера увидели, что бюджет голосуется большинством фракций ВР", - сказал Корниенко.

По его словам, вопрос роспуска Рады открытый.

"Мы понимаем, что конституционных оснований нет (для роспуска ВР, - ред.)", - сказал Корниенко.

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