Карантин: в Латвии введут чрезвычайное положение до 6 декабря

6 ноября, 2020, 19:52

Кабинет министров Латвии и Совет по урегулированию кризисов решили объявить в стране чрезвычайное положение из-за роста заболеваемости коронавирусом

Об этом сообщает латвийское агентство LETA, передает "РБК-Украина".

Чрезвычайное положение будет объявлено 9 ноября и будет действовать до 6 декабря.

Во время чрезвычайного положения в Латвии будет запрещено проведение публичных мероприятий, кроме митингов и пикетов на открытом воздухе. Будут запрещены все спортивные мероприятия, за исключением мероприятий международных олимпийских федераций, но без зрителей. Запрет не коснется команд, играющих в высших лигах.

Для частных мероприятий будет введено ограничение: не более 10 человек из двух домохозяйств могут собираться вместе. Однако это ограничение не распространяется на похороны.

Учреждения культуры, выставочные залы, спортивные и религиозные учреждения будут работать только с 6 утра до 20:00, но это не касается спортивных центров - они могут работать до 22:00.

За нарушение карантинных ограничений граждан будут наказывать штрафом от 10 до 2 тыс. евро, а заведения - от 140 до 5 тыс. евро.

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