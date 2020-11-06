Карантин: в Латвии введут чрезвычайное положение до 6 декабря
Об этом сообщает латвийское агентство LETA, передает "РБК-Украина".
Чрезвычайное положение будет объявлено 9 ноября и будет действовать до 6 декабря.
Во время чрезвычайного положения в Латвии будет запрещено проведение публичных мероприятий, кроме митингов и пикетов на открытом воздухе. Будут запрещены все спортивные мероприятия, за исключением мероприятий международных олимпийских федераций, но без зрителей. Запрет не коснется команд, играющих в высших лигах.
Для частных мероприятий будет введено ограничение: не более 10 человек из двух домохозяйств могут собираться вместе. Однако это ограничение не распространяется на похороны.
Учреждения культуры, выставочные залы, спортивные и религиозные учреждения будут работать только с 6 утра до 20:00, но это не касается спортивных центров - они могут работать до 22:00.
За нарушение карантинных ограничений граждан будут наказывать штрафом от 10 до 2 тыс. евро, а заведения - от 140 до 5 тыс. евро.
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