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Espreso.tvСпортКак выглядит турнирная таблица в группе "Зари" после 3-го тура Лиги Европы

Как выглядит турнирная таблица в группе "Зари" после 3-го тура Лиги Европы


фото: Getty Images
После 3-го тура группового этапа Лиги Европы луганская "Заря" занимает последнюю строчку в группе G

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В четверг, 5 ноября, луганская "Заря" дома проиграла греческом АЕК со счетом 1: 4, а в Англии "Лестер" разгромил португальскую "Брагу" - 4: 0.

После 2-го тура "Заря" занимает 4 место в группе G и имеет 0 очков. Греческий АЕК с 3 баллами - третий. Лидером квартета является английский "Лестер", который выиграл все матчи. Португальская "Брага" с 6 пунктами вторая.

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