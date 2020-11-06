Глава Пентагона написал заявление об отставке, - СМИ

6 ноября, 2020, 10:01

Глава оборонного ведомства Соединенных Штатов Марк Эспер подготовил официальное письмо, в котором просит дать ему отставку с должности

Об этом сообщил американский телеканал NBC News со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.

"Как сообщили трое чиновников, министр обороны Марк Эспер подготовил заявление об увольнении", - отмечается в публикации.

По традиции в США министры нередко пишут заявления об отставке без указания точной даты в период, когда формируется переходная администрация. Таким образом, глава государства может либо уволить их, или оставить в должности. Однако это происходит, как правило, после определения результатов выборов.

Впрочем, как отмечают источники в Пентагоне, Эспер подготовил свое заявление, поскольку является одним из тех, кого в любом случае заменят после выборов.

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