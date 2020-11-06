Глава Пентагона написал заявление об отставке, - СМИ
Об этом сообщил американский телеканал NBC News со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.
"Как сообщили трое чиновников, министр обороны Марк Эспер подготовил заявление об увольнении", - отмечается в публикации.
По традиции в США министры нередко пишут заявления об отставке без указания точной даты в период, когда формируется переходная администрация. Таким образом, глава государства может либо уволить их, или оставить в должности. Однако это происходит, как правило, после определения результатов выборов.
Впрочем, как отмечают источники в Пентагоне, Эспер подготовил свое заявление, поскольку является одним из тех, кого в любом случае заменят после выборов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-