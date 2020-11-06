 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЕсть за что бороться, но пока не получается, - голкипер "Зари" о неудачах в Лиге Европы

Есть за что бороться, но пока не получается, - голкипер "Зари" о неудачах в Лиге Европы


фото: Getty Images
Вратарь луганской "Зари" Никита Шевченко не понимает, почему команда не может достичь положительного результата в групповом этапе Лиги Европы

Об этом сообщает "Футбол 1" в youtube.

Голкипер заявил, что футболисты "Зари" мучаются на футбольном поле.

"Мы не можем забить, едва создаем моменты, нас бьют, мы стоим. Не знаю, что происходит. Мы не можем забить, мучаемся. Что нужно, чтобы изменить ситуацию? Не знаю. Мы собираемся, разговариваем. Не знаю. Будем что-то думать. Черные полосы когда-то заканчиваются, но наша очень сильно затянулась. Нужно выходить, играть за честь клуба, за свое имя, за эмблему на груди, за коэффициенты УЕФА для Украины. Есть за что бороться, но пока не получается " , - сказал Шевченко.

После 2-го тура "Заря" занимает 4 место в группе G и имеет 0 очков. Греческий АЕК с 3 баллами - третий. Лидером квартета является английский "Лестер", который выиграл все матчи. Португальская "Брага" с 6 пунктами друга.

 

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 ноября, 2020 пятница

больше новостей

6 ноября, 2020 пятница

5 ноября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать