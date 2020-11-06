Есть за что бороться, но пока не получается, - голкипер "Зари" о неудачах в Лиге Европы

6 ноября, 2020, 12:37

Вратарь луганской "Зари" Никита Шевченко не понимает, почему команда не может достичь положительного результата в групповом этапе Лиги Европы

Об этом сообщает "Футбол 1" в youtube.

Голкипер заявил, что футболисты "Зари" мучаются на футбольном поле.

"Мы не можем забить, едва создаем моменты, нас бьют, мы стоим. Не знаю, что происходит. Мы не можем забить, мучаемся. Что нужно, чтобы изменить ситуацию? Не знаю. Мы собираемся, разговариваем. Не знаю. Будем что-то думать. Черные полосы когда-то заканчиваются, но наша очень сильно затянулась. Нужно выходить, играть за честь клуба, за свое имя, за эмблему на груди, за коэффициенты УЕФА для Украины. Есть за что бороться, но пока не получается " , - сказал Шевченко.

После 2-го тура "Заря" занимает 4 место в группе G и имеет 0 очков. Греческий АЕК с 3 баллами - третий. Лидером квартета является английский "Лестер", который выиграл все матчи. Португальская "Брага" с 6 пунктами друга.

5 ноября во 3-м туре группового этапа Лиги Европы итальянский "Рома" крупно победила румынский "Клуж" со счетом 5: 0.

В Запорожье луганская "Заря" позорно проиграла греческом АЕК со счетом 1: 4.