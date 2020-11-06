ЕС выразил "глубокую обеспокоенность" обстрелами со стороны россиян в зоне ООС

6 ноября, 2020, 07:57

Евросоюз заявил о "глубокой обеспокоенности" нарушениями Россией режима прекращения огня на востоке Украины

Об этом говорится в заявлении Евросоюза, произнесенном на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, передает "Укринформ" .

"Три месяца относительного спокойствия в зоне конфликта с момента введения в действие режима прекращения огня имели существенный положительное влияние на жизнь гражданских лиц. Это особенно приветствуется в контексте обострения пандемической ситуации в регионе. Однако мы глубоко обеспокоены нарушением режима прекращения огня и новыми погибшими и ранеными среди украинских военных на прошлой неделе в результате обстрелов со стороны поддерживаемых Россией вооруженных формирований ", - заявили в ЕС.

Также в ЕС одобрительно отозвались о сдержанности Украины в ответ на вооруженные провокации и стремление украинцев к урегулированию в рамках Трехсторонней контактной группы.

"Мы призываем Россию проявить такое же конструктивное отношение в рамках ТКГ с целью восстановления конструктивного обсуждения политических вопросов", - заявили в ЕС.

Напомним, 5 ноября россияне в зоне ООС совершили 10 обстрелов, применив в том числе запрещенное оружие, и сбросили с дрона гранату, ранив украинского военного .

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