 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЕС назвал отправленные Россией в ОРДЛО "гумконвои" нарушением суверенитета Украины

ЕС назвал отправленные Россией в ОРДЛО "гумконвои" нарушением суверенитета Украины


фото: ap
Так называемые "гумконвои", которые Россия отправляет на оккупированный Донбасс, нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины

Об этом говорится в заявлении Евросоюза по агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма, произнесенной на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает Укринформ .

"Гуманитарная помощь должна предоставляться в соответствии с международного гуманитарного права и гуманитарных принципов, через международный механизм и с координацией на международном уровне. Конвои, въезжающие в Украину без разрешения украинской власти - как, например, последний "гуманитарный" конвой, пересек пункт пропуска "Донецк" 29 октября - нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины ", - говорится в заявлении.

Читайте также: Россия доставила очередной "гумконвой" в ОРДЛО, МИД Украины выразил протест

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 ноября, 2020 пятница

больше новостей

6 ноября, 2020 пятница

5 ноября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать