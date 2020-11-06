ЕС назвал отправленные Россией в ОРДЛО "гумконвои" нарушением суверенитета Украины
Об этом говорится в заявлении Евросоюза по агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма, произнесенной на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает Укринформ .
"Гуманитарная помощь должна предоставляться в соответствии с международного гуманитарного права и гуманитарных принципов, через международный механизм и с координацией на международном уровне. Конвои, въезжающие в Украину без разрешения украинской власти - как, например, последний "гуманитарный" конвой, пересек пункт пропуска "Донецк" 29 октября - нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины ", - говорится в заявлении.
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