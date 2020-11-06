ЕБРР будет кредитовать инфраструктурные проекты в Украине на областном уровне, - Минфин
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
По информации пресс-службы, пилотные проекты появятся уже в следующем году в Херсонской и Днепропетровской области.
В частности, ЕБРР предоставит кредит в 25 млн евро на строительство мостового перехода через железную дорогу для соединения двух районов Херсона, а также 40 млн евро - на реконструкцию участков двух региональных автомобильных дорог общей протяженностью 95,3 км в Днепропетровской области (Т-04- 10 "Днепр-Магдалиновка-Котовка и Т-04-29" Станция Верхнеднепровск-Верховцево-Божедаровка").
Отмечается, что запланированная дата утверждения проекта - 21 марта.
По словам заместителя министра финансов Александра Кавы, кредиты для финансирования дорожной инфраструктуры на областном уровне является одним из перспективных направлений сотрудничества Украины с ЕБРР.
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