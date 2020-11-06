 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаЕБРР будет кредитовать инфраструктурные проекты в Украине на областном уровне, - Минфин

ЕБРР будет кредитовать инфраструктурные проекты в Украине на областном уровне, - Минфин


фото: delo.ua
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) будет предоставлять Украине кредиты на финансирование дорожной инфраструктуры на областном уровне

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

По информации пресс-службы, пилотные проекты появятся уже в следующем году в Херсонской и Днепропетровской области.

В частности, ЕБРР предоставит кредит в 25 млн евро на строительство мостового перехода через железную дорогу для соединения двух районов Херсона, а также 40 млн евро - на реконструкцию участков двух региональных автомобильных дорог общей протяженностью 95,3 км в Днепропетровской области (Т-04- 10 "Днепр-Магдалиновка-Котовка и Т-04-29" Станция Верхнеднепровск-Верховцево-Божедаровка").

Отмечается, что запланированная дата утверждения проекта - 21 марта.

По словам заместителя министра финансов Александра Кавы, кредиты для финансирования дорожной инфраструктуры на областном уровне является одним из перспективных направлений сотрудничества Украины с ЕБРР.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 ноября, 2020 пятница

больше новостей

6 ноября, 2020 пятница

5 ноября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать