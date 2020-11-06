ЕБРР будет кредитовать инфраструктурные проекты в Украине на областном уровне, - Минфин

6 ноября, 2020, 14:19

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) будет предоставлять Украине кредиты на финансирование дорожной инфраструктуры на областном уровне

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

По информации пресс-службы, пилотные проекты появятся уже в следующем году в Херсонской и Днепропетровской области.

В частности, ЕБРР предоставит кредит в 25 млн евро на строительство мостового перехода через железную дорогу для соединения двух районов Херсона, а также 40 млн евро - на реконструкцию участков двух региональных автомобильных дорог общей протяженностью 95,3 км в Днепропетровской области (Т-04- 10 "Днепр-Магдалиновка-Котовка и Т-04-29" Станция Верхнеднепровск-Верховцево-Божедаровка").

Отмечается, что запланированная дата утверждения проекта - 21 марта.

По словам заместителя министра финансов Александра Кавы, кредиты для финансирования дорожной инфраструктуры на областном уровне является одним из перспективных направлений сотрудничества Украины с ЕБРР.

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