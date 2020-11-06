Детские ошибки раздражают меня, - тренер "Зари" разозлился после неудач в Лиге Европы
Об этом сообщает телеканал "Футбол".
Тренер признался, что детские ошибки нервируют и его, и футболистов.
"Заслуженно проиграли, снова быстрый гол и неумение сыграть в своей штрафной, даже несмотря на численное преимущество. Желание есть, а мастерства не хватает. Мы все злые, переживаем, но рук не опускаем. Каждый раз наступаем на те же грабли, не умеем играть против мяча. То, что в УПЛ проходит - в Лиге Европы не получается, и это больно бьет по тебе. Детские ошибки раздражают меня и игроков. Но это опыт, надо это пройти и выйти сильными. Хочется побыстрее реабилитироваться" - сказал Скрипник.
После 2-го тура "Заря" занимает 4-е место в группе G и имеет 0 очков. Греческий АЕК с 3 баллами - третий. Лидером квартета является английский "Лестер", который выиграл все матчи. Португальская "Брага" с 6 пунктами - 2-я.
- 5 ноября в 3-м туре группового этапа Лиги Европы итальянская "Рома" разгромила румынский "Клуж" со счетом 5:0.
- В Запорожье луганская "Заря" позорно проиграла греческому АЕКу со счетом 1:4.
- 6 ноября вратарь "Зари" Никита Шевченко заявил, что не понимает, почему команда не может достичь положительного результата в групповом этапе Лиги Европы.
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