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Espreso.tvСпортДетские ошибки раздражают меня, - тренер "Зари" разозлился после неудач в Лиге Европы

Детские ошибки раздражают меня, - тренер "Зари" разозлился после неудач в Лиге Европы


фото: Getty Images
Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник недоволен игрой своей команды в Лиге Европы

Об этом сообщает телеканал "Футбол".

Тренер признался, что детские ошибки нервируют и его, и футболистов.

"Заслуженно проиграли, снова быстрый гол и неумение сыграть в своей штрафной, даже несмотря на численное преимущество. Желание есть, а мастерства не хватает. Мы все злые, переживаем, но рук не опускаем. Каждый раз наступаем на те же грабли, не умеем играть против мяча. То, что в УПЛ проходит - в Лиге Европы не получается, и это больно бьет по тебе. Детские ошибки раздражают меня и игроков. Но это опыт, надо это пройти и выйти сильными. Хочется побыстрее реабилитироваться" - сказал Скрипник.

После 2-го тура "Заря" занимает 4-е место в группе G и имеет 0 очков. Греческий АЕК с 3 баллами - третий. Лидером квартета является английский "Лестер", который выиграл все матчи. Португальская "Брага" с 6 пунктами - 2-я.

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