Дефицит Пенсионного фонда в январе-октябре составил более 17 млрд грн

6 ноября, 2020, 13:50

Доходы Пенсионного фонда Украины (ПФУ) за десять месяцев составили 378 млрд грн, а расходы - 395, 3 млрд грн

Об этом сообщила пресс-служба ПФУ.

Согласно обнародованной инфографики, доходы ПФУ за январь-октябрь 2020 года составляли 378 млрд грн. При этом расходы за этот период составили 395, 3 млн грн. Таким образом, дефицит средств ПФУ за девять месяцев достиг 17,3 млрд грн.

Отмечается, что собственные поступления ПФУ за девять месяцев составили 226, 7 млрд грн, а еще 151, 3 млрд грн составили поступления в Пенсионный фонд из государственного бюджета.

При этом по сравнению с январем октябрем прошлого года доходы Пенсионного фонда увеличились на 6%.

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