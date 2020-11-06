Чемпионка мира Бессонова впервые стала мамой
6 ноября, 2020, 15:31
Чемпионка мира по художественной гимнастике Анна Бессонова родила сына
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на instagram Бессоновой.
Это первый ребенок для 36-летней украинки. Мужем Бессоновой является фитнес-тренер Дмитрий Момот. Они поженились в 2017 году.
Анна Бессонова является четырехкратной чемпионкой мира, трехкратной чемпионкой Европы по художественной гимнастике. Дважды завоевала бронзовые медали Олимпийских игр (2004 и 2008 гг.).
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