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Espreso.tvСпортЧемпионка мира Бессонова впервые стала мамой

Чемпионка мира Бессонова впервые стала мамой


фото: Instagram/annabessonova
Чемпионка мира по художественной гимнастике Анна Бессонова родила сына

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на instagram Бессоновой.

Это первый ребенок для 36-летней украинки. Мужем Бессоновой  является фитнес-тренер Дмитрий Момот. Они поженились в 2017 году.

Анна Бессонова является четырехкратной чемпионкой мира, трехкратной чемпионкой Европы по художественной гимнастике. Дважды завоевала бронзовые медали Олимпийских игр (2004 и 2008 гг.).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

распространен Bezsonova Ganna (@annabessonova)

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