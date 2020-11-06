Bentley решил стать полностью электромобильной маркой до 2030 года

6 ноября, 2020, 21:51

Производитель Bentley решил к 2030 году стать полностью электромобильной маркой

Об этом сообщает "Укравтопром".

"Судя по всему, 2030 год выбран не случайно. Именно тогда в Великобритании планируется ввести запрет на продажу новых машин с двигателями внутреннего сгорания. Кроме перехода на электромобили, в Bentley намерены перестроить производство и использовать больше переработанных материалов. Кроме того, компания установит на крышах своих домов солнечные панели и в целом будет стремиться к использованию преимущественно возобновляемой энергии", - говорится в сообщении.

Стратегия такого перехода называется Beyond 100.

Bentley представит первый электромобиль в 2025 году, а к 2026-му, кроме электромобиля, будет выпускать исключительно гибриды.

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