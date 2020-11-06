Американский чемпион попал в ДТП и скрылся с места событий, - СМИ
Об этом сообщает BoxingScene.
ДТП произошло ночью в Южном Балтиморе. Автомобиль проехал на красный сигнал светофора и врезался в другую машину, после чего водитель скрылся с места происшествия.
По информации источника, водителем, который скрылся с места аварии, был обладатель титула регулярного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) по версии WBA (Всемирной боксерской ассоциации) Джервонта Дэвис.
В полицейском рапорте указано, что несколько человек получили незначительные травмы, однако один из пострадавших был доставлен в больницу. Полиция не подтвердила, что именно Дэвис находился за рулем.
- 14 июля чемпион мира американец Джервонта Дэвис пренебрежительно высказался о украинском боксере Иване Редкаче.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-