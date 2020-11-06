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Espreso.tvСпортАмериканский чемпион попал в ДТП и скрылся с места событий, - СМИ

Американский чемпион попал в ДТП и скрылся с места событий, - СМИ


фото: Getty Images
Чемпион мира по боксу американец Джервонта Дэвис попал в автомобильную аварию

Об этом сообщает BoxingScene.

ДТП произошло ночью в Южном Балтиморе. Автомобиль проехал на красный сигнал светофора и врезался в другую машину, после чего водитель скрылся с места происшествия.

По информации источника, водителем, который скрылся с места аварии, был обладатель титула регулярного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) по версии WBA (Всемирной боксерской ассоциации) Джервонта Дэвис.

В полицейском рапорте указано, что несколько человек получили незначительные травмы, однако один из пострадавших был доставлен в больницу. Полиция не подтвердила, что именно Дэвис находился за рулем.

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