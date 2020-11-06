Американская компания будет проводить экскурсии к "Титанику" за $125 тыс.
Об этом сообщает Gizmodo, передает "Громадське".
Такое приключение только одному человеку обойдется в $125 тыс. (примерно 3,5 млн грн).
OceanGate Expeditions - это научная компания, специалисты которой планируют погрузиться на океанское дно, чтобы узнать, какие подводные существа сейчас там живут. Желающих они будут брать с собой: в каждой экскурсии для них предусмотрено по пять мест.
Команда планирует совершать погружения каждую неделю. Гостей будут опускать на глубину примерно четыре тысячи метров, где те смогут рассмотреть "Титаник", а также поуправлять судном или лазерным сканером. Управлять процессом будут 50-60 ученых.
Каждая экскурсия продлится от шести до восьми часов, но перед этим гостям придется добраться до самого места аварии - им предложат восьмичасовое плавание, отправной точкой которого станет остров Ньюфаундленд.
Как пишет Gizmodo, пока это самый дорогой тур в мире: например, поход на Эверест с опытным инструктором стоит $ 45 тыс. (Примерно 1,2 млн грн)
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