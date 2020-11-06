39-летнего Ибрагимовича признали лучшим футболистом чемпионата Италии

6 ноября, 2020, 19:38

Форвард итальянского "Милана" Златан Ибрагимович стал лучшим игроком чемпионата Италии в октябре

Об этом сообщает официальный сайт Серии А.

В октябре шведский бомбардир провел за "Милан" два матча в итальянском чемпионате. 17 октября "россонери" победили "Интер" со счетом 2:1, а 26-го сыграли вничью с "Ромой" (3:3). В обоих поединках Ибрагимович отметился дублем.

В этом сезоне 39-летний форвард провел 4 матча, забил 7 мячей и отдал 1 ассист в чемпионате Италии. "Милан" Златана Ибрагимовича единолично занимает первое место в Серии А.

Напомним, 26 октября дубль 39-летнего шведского форварда Златана Ибрагимовича помог "Милану" сыграть вничью 3:3 с "Ромой" и сохранить лидерство в чемпионате Италии.

1 ноября гол Ибрагимовича принес "Милану" победу над "Удинезе" в чемпионате Италии.

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