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Espreso.tvСпорт39-летнего Ибрагимовича признали лучшим футболистом чемпионата Италии

39-летнего Ибрагимовича признали лучшим футболистом чемпионата Италии


фото: Getty Images
Форвард итальянского "Милана" Златан Ибрагимович стал лучшим игроком чемпионата Италии в октябре

Об этом сообщает официальный сайт Серии А.

В октябре шведский бомбардир провел за "Милан" два матча в итальянском чемпионате. 17 октября "россонери" победили "Интер" со счетом 2:1, а 26-го сыграли вничью с "Ромой" (3:3). В обоих поединках Ибрагимович отметился дублем.

В этом сезоне 39-летний форвард провел 4 матча, забил 7 мячей и отдал 1 ассист в чемпионате Италии. "Милан" Златана Ибрагимовича единолично занимает первое место в Серии А.

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