Зеленский ввел в действие решение СНБО о финансировании обороны и безопасности Украины на 2021 год
Указ опубликован на сайте Офиса президента.
Согласно тексту решения СНБО, правительству поручено предусмотреть во время доработки проекта госбюджета на 2021 год расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны в размере 5,93% ВВП. При этом финансирование потребностей сектора безопасности и обороны Украины предусмотреть на уровне не менее 267, 25 млрд грн, в том числе не менее 233, 1 млрд грн - из общего фонда государственного бюджета и 14,1 млрд грн - из спецфонда.
Решение также предусматривает право Кабмина на предоставление государственных гарантий в размере 20 млрд грн по кредитам для финансирования программ, связанных с повышением обороноспособности и безопасности государства, в том числе гарантии для Министерства обороны в размере 16 млрд грн.
Кроме того, СНБО поручила предусмотреть в госбюджете на 2021 год расходы для Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности в размере до 0,5% ВВП на выполнение государственных программ реформирования оборонно-промышленного комплекса, а также развития оборонных технологий.
- Напомним, Министерство финансов предусмотрело в госбюджете на 2021 расходы на безопасность и оборону на уровне 267 млрд грн.
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