Зеленский ввел в действие решение СНБО о финансировании обороны и безопасности Украины на 2021 год

5 ноября, 2020, 14:27

Указ опубликован на сайте Офиса президента.

Согласно тексту решения СНБО, правительству поручено предусмотреть во время доработки проекта госбюджета на 2021 год расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны в размере 5,93% ВВП. При этом финансирование потребностей сектора безопасности и обороны Украины предусмотреть на уровне не менее 267, 25 млрд грн, в том числе не менее 233, 1 млрд грн - из общего фонда государственного бюджета и 14,1 млрд грн - из спецфонда.

Решение также предусматривает право Кабмина на предоставление государственных гарантий в размере 20 млрд грн по кредитам для финансирования программ, связанных с повышением обороноспособности и безопасности государства, в том числе гарантии для Министерства обороны в размере 16 млрд грн.

Кроме того, СНБО поручила предусмотреть в госбюджете на 2021 год расходы для Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности в размере до 0,5% ВВП на выполнение государственных программ реформирования оборонно-промышленного комплекса, а также развития оборонных технологий.

Напомним, Министерство финансов предусмотрело в госбюджете на 2021 расходы на безопасность и оборону на уровне 267 млрд грн.

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