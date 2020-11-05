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Espreso.tvОбществоЗеленский назначил стипендии двум дочерям погибших журналистов

Зеленский назначил стипендии двум дочерям погибших журналистов

Президент Украины Владимир Зеленский назначил президентскую стипендию двум дочерям погибших журналистов

Об этом говорится в указе президента .

Зеленский назначил стипендии детям журналистов, погибших из-за выполнения профессиональных обязанностей:

  • Гурняк Устине, дочери журналиста Виктора Гурняка.
  • Черниковой Елене, дочери журналиста Александра Черникова.

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