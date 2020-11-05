Зеленский назначил стипендии двум дочерям погибших журналистов
5 ноября, 2020, 08:20
Президент Украины Владимир Зеленский назначил президентскую стипендию двум дочерям погибших журналистов
Об этом говорится в указе президента .
Зеленский назначил стипендии детям журналистов, погибших из-за выполнения профессиональных обязанностей:
- Гурняк Устине, дочери журналиста Виктора Гурняка.
- Черниковой Елене, дочери журналиста Александра Черникова.
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