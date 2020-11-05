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Espreso.tvСпортИмпотенция удивила нас всех, - тренер "Шахтера" о позорноем поражении в ЛЧ

Импотенция удивила нас всех, - тренер "Шахтера" о позорноем поражении в ЛЧ


фото: shakhtar.com
Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру считает, что его команда не смогла вовремя отреагировать на события в матче с "Боруссией" в Лиге чемпионов

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

Португалец уверен, что первый пропущенный гол был решающим.

"Первый гол был решающим в матче. С тех пор я больше не чувствовал команду с энергией. Мы не отреагировали. Когда пропустили второй мяч - отдались полностью. Мы не показали характер, соревновательные данные. Мы были под нашим соперником. И они добились результата. Это нас очень разочаровывает. Наша импотенция удивила нас. Но "Боруссия" выиграла. Сейчас не буду обсуждать результат, победа заслуженная", - сказал Луиш Каштру.

После поражения 0:6 донецкий "Шахтер" опустился на второе место в группе B, и делит ее с мадридским "Реалом", у обеих команд по 4 очка. Квартет возглавляет менхенгладбахская "Боруссия". "Интер" с 2 баллами идет последним.

В 4-м туре Лиги чемпионов "Интер" и "Реал" сыграют в Милане, а "Шахтер" поедет в Германию на матч против "Боруссии". Поединки состоятся 25 ноября.

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