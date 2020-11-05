Выборы в США: рэпер Канье Уэст получил около 60 тыс. голосов американцев

Об этом сообщает The Hill.

Рэпер агитировал всех своих 30 млн подписчиков в социальных сетях, а некоторые опросы перед выборами показывали, что его поддерживают около 2% населения (около 6,6 млн человек, - ред.)

Уэст планирует выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах еще раз в 2024 году.

Канье Уэст начал предвыборную кампанию летом этого года. Его кандидатура была представлена ​​лишь в 12 штатах, лучший результат он получил в штате Теннеси - за него отдали голоса более 10 тыс. избирателей, или 0,3% от общего количества голосующих.

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