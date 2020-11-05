Выборы в США: Пенсильвания объявит о результатах голосования не ранее 6 ноября
5 ноября, 2020, 20:01
Подсчет голосов в Пенсильвании не закончится до 6 ноября
Об этом сообщило издание The Philadelphia Inquirer, передает Интерфакс-Украина.
"Большая часть из 35 тыс. бюллетеней, поступивших по почте в округ Аллегейни штата Пенсильвании не подсчитают до завтра", - говорится в сообщении.
Примерно 29 тыс. избирателей в округе сначала получили неправильно напечатанные бюллетени, которые затем заменили на корректные. Теперь, перед подсчетом голосов, их нужно будет сначала проверить.
- Напомним, сейчас ситуация складывается не в пользу Трампа, он уже заявил о готовности требовать в судебном порядке пересчета голосов в некоторых штатах, где победил его конкурент Джо Байден.
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