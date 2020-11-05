Выборы в США: Байден настигает Трампа в Пенсильвании и Джорджии и укрепил позиции в Мичигане

5 ноября, 2020, 09:31

По состоянию на 9:00 четверга 5 ноября кандидат в президенты США демократ Джо Байден увеличил отрыв от своего оппонента-республиканца Дональда Трампа в штате Мичиган, где Байден набирает на 2,4% больше Трампа

Об этом сообщает The New York Times .

Накануне, 4 ноября, в Мичигане лидировал Трамп, однако к концу дня Байден обошел республиканца и лидировал с небольшим отрывом в 0,2%, все улучшая результат. Штат Мичиган дает 16 голосов выборщиков при общенациональном подсчете.

Кроме того, Байден значительно улучшил позиции в Пенсильвании (20 голосов выборщиков) и Джорджии (16 голосов выборщиков), где сейчас лидирует Трамп.

Так, по результатам подсчета 89% бюллетеней в Пенсильвании Байден отстает от Трампа на 2,6%, в то время как накануне по результатам обработки 75% бюллетеней отрыв составлял около 11%.

В Джорджии отставание Байдена от Трампа сократилось с около 2,2% до 0,5%.

Зато в Аризоне (11 голосов выборщиков), которую ряд изданий уже считали за Байденом, Трамп уменьшил отставание от демократа с 3,4% до 2,8%.

Сейчас в общенациональном подсчета Байден получает 253 голоса выборщиков, Трамп - 214 голосов.

Напомним, кампания Байдена собирает средства на судебное противостояние с Трампом, который пригрозил обжаловать результаты выборов в Верховном суде.

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