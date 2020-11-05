ВР не рассмотрела законопроект о восстановлении е-деклараций из-за того, что Дубинский внес альтернативный документ

5 ноября, 2020, 13:53

Верховная Рада переносит на следующей пленарной неделе рассмотрение законопроекта №4304 о восстановлении электронного декларирования, потому, что нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский подал альтернативный проект

Об этом сообщает Бабель .

Председатель Совета Дмитрий Разумков сообщил, что законопроект парламент должен рассмотреть 5 ноября. Но рассмотрение пришлось перенести из-за подачу законопроекта Дубинского, так как его еще не рассматривал комитет.

"В понедельник почти все депутатские фракции достигли единой позиции по законопроекту, подписались 126 депутатов. Но по непонятным для меня причинам вчера после того, как профильный комитет его рассмотрел и предложил Раде принять за основу и в целом, Дубинский внес альтернативный законопроект №4304-1 . Я не буду комментировать это действие, но Рада не нарушает законы. Мы сегодня не можем рассмотреть этот закон, потому что нет заключения комитета ", - пояснил Разумков.

В Раде зарегистрировали законопроект Разумкова о восстановлении е-декларирования. Зато законопроект Зеленского, который предусматривает роспуск КСУ, критикуют даже во фракции "Слуги народа".