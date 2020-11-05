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Espreso.tvМирВОЗ: Мы видим вспышку коронавируса в Европе

ВОЗ: Мы видим вспышку коронавируса в Европе

Директор Всемирной организации здравоохранения в европейском регионе Ханс Клюге заявил, что в Европе произошла вспышка коронавируса

По его словам, за два дня на континенте выявили миллион случаев заражения вирусом, сообщает AFP .

"Мы действительно видим вспышку. За несколько дней количество случаев заражения в Европе выросло на один миллион случаев", - заявил Клюге.

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