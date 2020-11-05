ВОЗ: Мы видим вспышку коронавируса в Европе

5 ноября, 2020, 19:47

Директор Всемирной организации здравоохранения в европейском регионе Ханс Клюге заявил, что в Европе произошла вспышка коронавируса

По его словам, за два дня на континенте выявили миллион случаев заражения вирусом, сообщает AFP .

"Мы действительно видим вспышку. За несколько дней количество случаев заражения в Европе выросло на один миллион случаев", - заявил Клюге.