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Espreso.tvСпортВоспитанника "Динамо" вызвали в сборную России: в 2016-м он отказался от украинского гражданства

Воспитанника "Динамо" вызвали в сборную России: в 2016-м он отказался от украинского гражданства


фото: Getty Images
Воспитанник киевского "Динамо" Данил Лисовой получил дебютный вызов в сборную России по футболу на матчи Лиги наций

Об этом сообщает "Трибуна".

22-летний вингер получил вызов на матчи Лиги наций против Турции и Сербии, а также на товарищескую встречу с Молдовой.

В 2016-м году Данил Лисовой отказался от украинского гражданства и принял российское. Полузащитник воспитывался в структуре киевского "Динамо" с 2011 по 2015 год. Провел 6 матчей за сборную Украины U-17.

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