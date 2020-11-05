Воспитанника "Динамо" вызвали в сборную России: в 2016-м он отказался от украинского гражданства
5 ноября, 2020, 20:44
Воспитанник киевского "Динамо" Данил Лисовой получил дебютный вызов в сборную России по футболу на матчи Лиги наций
Об этом сообщает "Трибуна".
22-летний вингер получил вызов на матчи Лиги наций против Турции и Сербии, а также на товарищескую встречу с Молдовой.
В 2016-м году Данил Лисовой отказался от украинского гражданства и принял российское. Полузащитник воспитывался в структуре киевского "Динамо" с 2011 по 2015 год. Провел 6 матчей за сборную Украины U-17.
- 21 мая стало известно, что украинская гандболистка Дарья Стаценко стремится получить российский паспорт.
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