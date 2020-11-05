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Espreso.tvОбществоВо Франции пригрозили Турции санкциями за высказывания Эрдогана

Во Франции пригрозили Турции санкциями за высказывания Эрдогана

Франция пригрозила Турции санкциями за высказывания турецкого президента Реджепа Эрдогана

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире Europe 1.

"Президент Эрдоган сейчас регулярно выступает с неприемлемыми заявлениями насилия, даже ненависти. Это направлено не только против Франции, существует полная европейская солидарность по этому вопросу, и мы очень твердо настаиваем, чтобы Турция отказалась от такой логики", - продолжил Ле Дриан.

По его словам, если турецкая сторона не изменит свою позицию, страны Европейского союза могут принять против Турции меры.

"Есть средства давления, есть план возможных санкций", - добавил глава французского МИД.

  • Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал бойкотировать французские товары из-за якобы "антиисламской" политики президента Франции Эммануэля Макрона.

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