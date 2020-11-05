Во Франции пригрозили Турции санкциями за высказывания Эрдогана

5 ноября, 2020, 15:25

Франция пригрозила Турции санкциями за высказывания турецкого президента Реджепа Эрдогана

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире Europe 1.

"Президент Эрдоган сейчас регулярно выступает с неприемлемыми заявлениями насилия, даже ненависти. Это направлено не только против Франции, существует полная европейская солидарность по этому вопросу, и мы очень твердо настаиваем, чтобы Турция отказалась от такой логики", - продолжил Ле Дриан.

По его словам, если турецкая сторона не изменит свою позицию, страны Европейского союза могут принять против Турции меры.

"Есть средства давления, есть план возможных санкций", - добавил глава французского МИД.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал бойкотировать французские товары из-за якобы "антиисламской" политики президента Франции Эммануэля Макрона.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb