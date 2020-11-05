В возрасте 80 лет умерла жена Лобановского

5 ноября, 2020, 17:33

Аделаида Лобановская, жена легендарного тренера киевского "Динамо" Валерия Лобановского, умерла в возрасте 80 лет

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

Причины смерти пока не сообщаются. 21 октября Аделаида Панкратьевна Лобановская отпраздновала свое 80-летие.

"С безграничной скорбью встретив печальную весть о смерти Аделаиды Панкратьевны Лобановской, выражаю искренние соболезнования ее родным и близким. Она долгие годы была частью динамовской семьи, переживала с командой победы и поражения. Аделаида Панкратьевна была душевным и искренним человеком, надежным тылом для нашего великого тренера и его верной помощницей. Искренне скорблю вместе с родными и близкими Аделаиды Лобановской. Всем, кто знал эту замечательную женщину, будет не хватать ее доброты и жизненного оптимизма", - выразил соболезнования президент "Динамо" Игорь Суркис.

Аделаида Лобановская по специальности была юристом, закончила КНУ им. Т. Г. Шевченко. У супругов Лобановских осталась единственный ребенок - дочь Светлана.