В возрасте 80 лет умерла жена Лобановского
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
Причины смерти пока не сообщаются. 21 октября Аделаида Панкратьевна Лобановская отпраздновала свое 80-летие.
"С безграничной скорбью встретив печальную весть о смерти Аделаиды Панкратьевны Лобановской, выражаю искренние соболезнования ее родным и близким. Она долгие годы была частью динамовской семьи, переживала с командой победы и поражения. Аделаида Панкратьевна была душевным и искренним человеком, надежным тылом для нашего великого тренера и его верной помощницей. Искренне скорблю вместе с родными и близкими Аделаиды Лобановской. Всем, кто знал эту замечательную женщину, будет не хватать ее доброты и жизненного оптимизма", - выразил соболезнования президент "Динамо" Игорь Суркис.
Аделаида Лобановская по специальности была юристом, закончила КНУ им. Т. Г. Шевченко. У супругов Лобановских осталась единственный ребенок - дочь Светлана.
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