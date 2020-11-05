В Украине планируют создать свободную экономическую зону на Западе и на Донбассе, - Ермак

5 ноября, 2020, 22:44

В Украине планируют создать свободную экономическую зону не только на Донбассе

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает Интерфакс-Украина.

"Мы планируем создать не только свободную экономическую зону на Донбассе, но и еще другую свободную экономическую зону в Западной Украине. Сегодня эти две зоны, две экономические возможности также должны сработать на объединение страны, на равенство возможностей, которые мы хотим сегодня предоставить... Сегодня этот вопрос еще решается, но это будет одна из западных областей", - сказал он.

Ермак пояснил, что президент Украины Владимир Зеленский задекларировал и анонсировал такой проект как СЭЗ на Донбассе для того, чтобы привлечь для восстановления экономики региона не только средства Украины.

"И поэтому сегодня во время любых переговоров с нашими партнерами ожидаем и рассчитываем на их помощь", - отметил он.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb