В Украине 6 ноября ожидают более 10 тыс. новых случаев коронавируса, - Минздрав

5 ноября, 2020, 22:56

В Украине ожидают более 10 тыс. новых случаев заражения коронавирусом уже 6 ноября

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает РБК-Украина.

"Завтра будет более 10 тыс. больных в сутки, исходя из той динамики, которая есть", - отметил министр.

Также Степанов рассказал, что введение карантина выходного дня может произойти уже на следующей неделе. Он предусматривает ограничение работы учреждений, должны остаться открытыми продуктовые магазины и аптеки.

Напомним, в течение суток 4 ноября было зафиксировано 9 850 новых случаев коронавируса, что является новым антирекордом, 193 пациента умерли, 8 378 - выздоровели.

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