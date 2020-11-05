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Espreso.tvОбществоВ Украине 6 ноября ожидают более 10 тыс. новых случаев коронавируса, - Минздрав

В Украине 6 ноября ожидают более 10 тыс. новых случаев коронавируса, - Минздрав

В Украине ожидают более 10 тыс. новых случаев заражения коронавирусом уже 6 ноября

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает РБК-Украина.

"Завтра будет более 10 тыс. больных в сутки, исходя из той динамики, которая есть", - отметил министр.

Также Степанов рассказал, что введение карантина выходного дня может произойти уже на следующей неделе. Он предусматривает ограничение работы учреждений, должны остаться открытыми продуктовые магазины и аптеки.

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