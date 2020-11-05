В Турции испытали тяжелый ударный беспилотник с украинским двигателем. ВИДЕО
Об этом сообщил технический директор турецкой авиастроительной компании Baykar Сельджук Байрактар в Tвитери.
"Испытания продолжаются ... Сегодня впервые без управления с наземной станции успешно осуществлено полностью автономные взлет и посадку", - сообщил Байрактар.
Испытания прошли на аэродроме в Центр, на северо-западе страны, неподалеку Стамбула.
"Нами было проведено тестирование на идентификацию систем на средней высоте 20 тыс футов. Позже была проведена посадка на удаленном аэродроме ... После нее БПЛА совершил повторный взлет и вернулся в Чорлу", - уточнил детали испытания технический директор Baykar.
#AKINCI :- Selçuk Bayraktar (@Selcuk) November 4, 2020
Testlerine devam ediyor ...
Bugün ilk defa;
Yer Kontrol İstasyonu bulunmayan uzak
meydana, tam otonom iniş kalkışı da başarıyla gerçekleştirdi.
Semalarımızda Hür ve Özgür ... #MilliTeknolojiHamlesi ✈ pic.twitter.com/3oQQWlRG4s
Bayraktar Akıncı TIHA (Акынджи от тур. Akıncı - «налетчик») - перспективный тяжелый ударный беспилотник турецкого производства компании Baykar Defence. Беспилотник оборудован украинскими двигателями АИ-450С. Работы над беспилотником начались в 2018 году.
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