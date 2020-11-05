В США на выборах в Конгресс побеждает иммигрантка из Украины
Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на The New York Times .
Спарц переехала в США в 2000, и получила американское гражданство. Известно, что она преподавала в Бизнес-школе Келли Индианского университета, а также занимала должность заместителя председателя Республиканской партии округа Гамильтон.
Спарц родилась в Украине во времена СССР и использовала свою историю, чтобы попасть в палату Конгресса. Она взяла верх над демократкой Кристиной Гейл.
Место в Конгрессе от этого штата освободила республиканка Сьюзен В. Брукс, которая вышла на пенсию.
Издание добавляет, что Спарц открыто обращалась к избирателям, предупреждая об опасности социализма. В конце концов, это перенесло ей достаточное количество голосов консервативных избирателей в округе.
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