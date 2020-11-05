В Словакии Компартию ЧССР признали преступной организацией

5 ноября, 2020, 17:39

В Словакии парламент принял поправки, согласно которым в стране запретят называть общественные пространства именами представителей коммунистического, фашистского и нацистского режимов

Об этом сообщает Радио Свобода.

Также теперь запрещается размещать на памятниках и мемориальных досках символику этих режимов.

Согласно поправкам к действующему с 1996 года закону об антиправовом и аморальном характере коммунистического режима, Коммунистическая партия Чехословакии (КПЧ), а также словацкий филиал объявляются преступными организациями.

Однако, как исключение, можно будет называть улицы в честь представителей тоталитарных режимов, которые впоследствии начали с ними бороться.

Решение о том, возможны ли исключения, будет выносить Институт национальной памяти. Речь может идти о таких спорных случаях, как, например, бывший первый секретарь ЦК КПЧ Александр Дубчек, который возглавлял компартию во время Пражской весны в 1968 году. Он поддержал демократические изменения в стране и впоследствии был председателем парламента уже демократической Чехословакии.

Также, согласно закону, запрещается называть улицы и в честь представителей Словацкого государства, которое во время Второй мировой войны было вассалом гитлеровской Германии.

Коммунистическая партия находилась у власти в Чехословакии, частью которой была Словакия, с 1948 по 1989 годы. В это время страна входила в "советский блок". Сотни тысяч граждан были подвергнуты политическим репрессиям.

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