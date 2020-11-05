В "красной" зоне могут разрешить работу детсадов и начальной школы, - Ляшко
5 ноября, 2020, 11:40
Министерство здравоохранения предлагает разрешить работу детских садов и 1-4 классов школ в "красной" карантинной зоне
Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.
Среднюю и старшую школу планируют переводить на дистанционное обучение.
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"Также предлагаем рассмотреть возможность и разрешить работать на территории с" красным "уровнем опасности детским садикам и школам с 1 по 4 класс", - заявил он.
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