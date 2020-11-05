В Одессе разоблачили банду, которая похищала желающих знакомиться с женщинами в соцсетях мужчин

5 ноября, 2020, 07:26

Правоохранители задержали в Одессе злоумышленников, которые находили в соцсетях мужчин, назначали им встречи под предлогом знакомства с женщинами и похищали их с целью наживы

Об этом сообщает пресс-центр Одесской областной прокуратуры.

"Сообщники похищали пострадавших во время личных встреч и, угрожая физическим насилием, завладевали их средствами и ценным имуществом. В дальнейшем, получая доступ к ключам от квартир потерпевших, незаконно проникали в них и похищали ценное имущество", - рассказали в прокуратуре.

Нападающим помогала 21-летняя девушка, которой организаторы ставили задачу знакомиться в соцсетях с мужчинами, устанавливать их материальное положение, назначать им встречи и сообщать о месте встречи членов преступной группировки.

Организатору и 4 членам организованной группы сообщено о подозрении в совершении разбойных нападений и в похищении людей (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, ранее Нацполиция заявила о разоблачении транснациональной банды торговцев людьми , которые продавали украинский в Турцию.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb