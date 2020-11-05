В Киеве за сутки зарегистрировано около тысячи новых заражений COVID-19
5 ноября, 2020, 10:12
В столице 41 373 подтвержденных случая COVID-19
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
За прошедшие сутки в Киеве обнаружили 983 больных COVID-19.
Умерли 11 человек. Всего умерло 827 киевлян.
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Заболели: 539 женщин, 362 мужчины, 41 девочка от 1 месяца до 17 лет и 41 мальчик от 1 до 17 лет.
Среди них - 27 медиков.
В больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали 99 пациентов.
Выздоровели за сутки еще 348 человек. Всего переболело 13 769 жителей Киева.
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