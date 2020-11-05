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Espreso.tvОбществоВ Киеве на Грушевского во время протеста владельцев "евроблях" произошла потасовка с полицией. ВИДЕО

В Киеве на Грушевского во время протеста владельцев "евроблях" произошла потасовка с полицией. ВИДЕО

5 ноября в правительственном квартале произошла стычка между представителями движения "АвтоЕвроСила" и правоохранителями

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

Отмечается, что правоохранители предприняли неотложные действия по противодействию представителям организации "АвтоЕвроСила", когда те перекрывали улицу Грушевского возле Верховной Рады.

Корреспондент "Киева Оперативного" заявил, что протестующие 5 ноября начали ставить шины на дорогу.

Видео - "Киев Оперативный"

  • Напомним, евробляхеры протестуют под Радой со вторника, 3 ноября. Они требуют включить в повестку дня заседания налогового комитета один из законопроектов о доступной растаможке №3704-3706.

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