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Espreso.tvОбществоВ Киеве мужчина поднялся на электроопору, левый берег может остаться без света

В Киеве мужчина поднялся на электроопору, левый берег может остаться без света

В четверг вечером, 5 ноября, левый берег Киева временно обесточат из-за того, что человек влез на высоковольтную электроопору

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Неизвестный гражданин нарушил правила охранной зоны электросетей и поднялся на высоковольтную электроопору, расположенную на левом берегу Киева", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехала полиция.

"Для того, чтобы безопасно снять гражданина с электроопоры необходимо обесточить оборудование, которое питает левый берег. Энергетики предупреждают, что это может привести к временным перебоям света у жителей левого берега столицы", - говорится в сообщении.

Энергоснабжение будет восстановлено, как только мужчину снимут с электроопоры.

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