В Харькове пожарные спасли 5 студентов из горящего общежития-девятиэтажки, - ГСЧС
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС .
"К месту происшествия были направлены 4 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах и 2 отделения на автолестницы в составе 30 спасателей. На момент их прибытия в комнате на 8-м этаже 9-этажного здания общежития горели мебель, домашние вещи и холодильник на площади около 8 кв.м. из-за сильного задымления сложилась угроза жителям общежития. Поэтому, одновременно с тушением пожара, спасатели немедленно приняли меры по дымоудаления и эвакуации людей. Всего с верхних этажей были спасены 5 человек, еще 30 студентов были эвакуированы ", - говорится в сообщении .
Пожарные отметили, что в 01:47 пожар был локализован, а в 02:38 ликвидирован полностью.
"Благодаря оперативным и слаженным действиям работников ГСЧС, удалось быстро ликвидировать пожар и предотвратить распространение пламени", = подчеркнули в ГСЧС.
Предварительной причиной пожара пожарные называют короткое замыкание электрической сети.
Фото - ГСЧС:
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