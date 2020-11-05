В Галерее музея "Становление украинской нации" презентуют уникальный артефакт
Название экспоната напрямую с изображением на нем - визуально 4 овала похожи на лицо с улыбкой. Такой жизнеутверждающий символ является актуальным и нужным современным украинцам в контексте антиукраинской цивилизационной войны, задача которой - не только захват территорий, но и уничтожение украинской идентичности, нескольких тысячелетий преемственности украинской истории и культуры.
"Трипольская Улыбка" - самая древняя улыбка в мире. По оценке доктора исторических наук Михаила Видейко, возраст "Трипольской Улыбки" - 4100 - 4000 лет до н.э. Экспонат является конической миской с двусторонней росписью темно-коричневой краской по светло-коричневому ангобу. По разным версиям, в форме улыбки изображены различные лунные фазы (8 изображений полнолуния, 6 в фазе роста и 6 - старение, всего 20 изображений).
"Трипольская Улыбка" будет экспонироваться в "Музее Становление украинской нации" в течение одного года.
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