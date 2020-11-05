В Галерее музея "Становление украинской нации" презентуют уникальный артефакт

5 ноября, 2020, 16:46

Общественный союз "Народный Музей Украины" впервые публично представит уникальных артефакт - "Трипольскую Улыбку" из коллекции "Колыбель цивилизаций" - сборника, посвященного древней цивилизации трипольцев - украинцев, живших в пределах современной Украины в 7000 - 2000 годах до н.э.

Название экспоната напрямую с изображением на нем - визуально 4 овала похожи на лицо с улыбкой. Такой жизнеутверждающий символ является актуальным и нужным современным украинцам в контексте антиукраинской цивилизационной войны, задача которой - не только захват территорий, но и уничтожение украинской идентичности, нескольких тысячелетий преемственности украинской истории и культуры.

"Трипольская Улыбка" - самая древняя улыбка в мире. По оценке доктора исторических наук Михаила Видейко, возраст "Трипольской Улыбки" - 4100 - 4000 лет до н.э. Экспонат является конической миской с двусторонней росписью темно-коричневой краской по светло-коричневому ангобу. По разным версиям, в форме улыбки изображены различные лунные фазы (8 изображений полнолуния, 6 в фазе роста и 6 - старение, всего 20 изображений).

"Трипольская Улыбка" будет экспонироваться в "Музее Становление украинской нации" в течение одного года.