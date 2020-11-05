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Espreso.tvСпортВ Британии подсчитали, сколько Макгрегор заработал за время выступлений в UFC

В Британии подсчитали, сколько Макгрегор заработал за время выступлений в UFC


фото: Getty Images
Ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор за время выступлений в UFC заработал $ 15 млн

Об этом сообщает The Sun .

Сумма в $ 15 млн состоит исключительно из призовых за карьеру в UFC (Абсолютном бойцовском чемпионате) без учета бонусов от ТВ и продаж платных трансляций.

Первый бой в UFC Макгрегор провел в 2013 году. За первые шесть поединков ирландец заработал $ 500 тыс. за первый титульный бой с американцем Нейт Диасом - $ 1 млн, а за реванш - $ 3 млн.

За бой с россиянином Хабибом Нурмагомедова Конор МакГрегор также получил $ 3 млн, а за поединок с Дональдом Серроне из США, который состоялся в январе 2020 года, заработал $ 5 млн.

В то же время, за свой единственный боксерский бой против американца Флойда Мейвезера в 2018 году ирландец получил около $ 100 млн.

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