В Британии подсчитали, сколько Макгрегор заработал за время выступлений в UFC

5 ноября, 2020, 11:11

Ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор за время выступлений в UFC заработал $ 15 млн

Об этом сообщает The Sun .

Сумма в $ 15 млн состоит исключительно из призовых за карьеру в UFC (Абсолютном бойцовском чемпионате) без учета бонусов от ТВ и продаж платных трансляций.

Первый бой в UFC Макгрегор провел в 2013 году. За первые шесть поединков ирландец заработал $ 500 тыс. за первый титульный бой с американцем Нейт Диасом - $ 1 млн, а за реванш - $ 3 млн.

За бой с россиянином Хабибом Нурмагомедова Конор МакГрегор также получил $ 3 млн, а за поединок с Дональдом Серроне из США, который состоялся в январе 2020 года, заработал $ 5 млн.

В то же время, за свой единственный боксерский бой против американца Флойда Мейвезера в 2018 году ирландец получил около $ 100 млн.

Напомним, 15 октября Конор МакГрегор подтвердил, что его бой с Дастином Порье может произойти в январе 2021 .

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